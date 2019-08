Musikkaos på vejene: Robbie Wiliams på Smukfest og PINK i Horsens vil give lange køer

Kør i god tid, er det gode råd fra Vejdirektoratet, hvis du skal ud at køre på vejene omkring Horsens og Skanderborg i dag onsdag. Der er nemlig Robbie Williams-koncert på Smukfest i Skanderborg og PINK spiller i Horsens, og det giver kaos på vejene allerede fra middag.

Trafikanter skal forberede sig på længere rejsetid på vejene omkring Skanderborg og Horsens i forbindelse med at Smukfest åbner med Robbie Williams-koncert, og PINK giver koncert på Casa Arena i Horsens.

Asfaltarbejde sænker også farten

Samtidig kan trafikken også blive generet af det asfaltarbejde, der lige nu er igang på E45 omkring Skanderborg.

Vejdirektoratet forudser, at der vil være trængsel på vejene allerede fra onsdag middag og til langt efter midnat. Specielt omkring afkørslerne mellem Skanderborg og Horsens skal man forvente at sidde i kø, og især igennem Horsens by.

- Både den kollektive trafik og privatbilismen bliver berørt, siger afdelingsleder Søren Carlsen Kjemtrup fra Vejdirektoratet.

Slå GPS'en fra og følg skiltene

Søren Carlsen Kjemstrup opfordrer til at alle, der skal ud at køre i området, kører i god tid, og når man ankommer til enten Skanderborg eller Horsens by, at man så slår GPS fra, og følger de gule skilte i byerne.

Den kollektive trafik også berørt

Havde du tænkt dig, at lade bilen stå og benytte den kollektive trafik, så skal du være opmærksom på, at der også er omlægninger af busruter i de to byer. Søren Kjemstrup opfordrer til, at rejsende tjekker midttrafik.dk.

Trafikken omkring Horsens og mod Skanderborg vil være udfordret af lange køer hele onsdagen. Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Besøgende der skal til Smukfest Kør i god tid. Trafikken vil være påvirket mellem kl. 12 og 21, og Vejdirektoratet forventer ekstra rejsetid med størst risiko for kødannelser mellem kl. 15 og 18.

Kommer du nord fra, skal du afsætte mellem ti og tyve minutters ekstra rejsetid i forbindelse med vejarbejdet med udlægning af ny asfalt på E45 Østjyske Motorvej ved Skanderborg.

Besøgende der skal til P!NK Koncert Kør i god tid. Trafikken vil være påvirket mellem kl. 12 og 01, og Vejdirektoratet forventer ekstra rejsetid med størst risiko for kødannelser mellem kl. 15 og 18. Der vil være kø ud af Horsens i tidsrummet fra 23-01.

Kommer du nord fra, skal du afsætte mellem ti og tyve minutters ekstra rejsetid i forbindelse med vejarbejdet med udlægning af ny asfalt på E45 Østjyske Motorvej ved Skanderborg. Benyt frakørsel 55 Horsens N eller 56b Horsens C.

Kommer du fra syd, skal du benytte frakørsel 57 Horsens S og 56b Horsens C.

Forvent min. 30 minutters ekstra rejsetid i Horsens by.

Besøgende uden tilkøbt parkering opfordres til at benytte midtbyens parkeringspladser https://pink.horsensandfriends.dk/transport/.