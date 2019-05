Rød eller blå - Valgfolkemødet får stor ros

Der var thumbs up fra flere af de deltagende politikere ved TV2's nye Valgfolkemøde, som blev afholdt i dag.

TV2's helt eget take på et 'Valgfolkemøde' sluttede her til aften efter 10 intense timer spækket med debat, musik og underholdning.

I alt var 9000 mennesker fra hele Danmark tilmeldt arrangementet, som fandt sted lige i midten af Danmark - nemlig ved TV2's hovedsæde, Kvægtorvet, i Odense.

- Det gør virkelig indtryk på mig, at man kan trække så mange mennesker fra hele landet. Jeg mødte både folk fra Vejle og Hobro. Det, synes jeg, er ret imponerede, siger Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige.

Politik i nye munderinger

Programmet var fyldt med politiske talks og debatter i forskellige formater. Eksempelvis mødte Kristendemokraternes Marinne Karlsmode Nye Borgerliges kandidat Jeppe Juhl til en omgang 'Parterapi'.

- Vi skulle prøve at se om, vi kunne finde sammen om noget. Men der var jeg virkelig på hårdt arbejde, fordi ultimative krav er jo gift for et parforhold. Men jeg synes, konceptet var en god ide, for vi skal jo kunne samarbejde, hvis vi skal finde løsninger for folk, siger Marianne Karlsmode, spidskandidat for Kristendemokraterne.

Pernille Vermund deltog i en partilederstafet, hvor hver partileder fik tre minutter til at lave et oplæg. Derefter fulgte spørgetid fra salen.

- Det virkede meget nærværende, fordi i stedet for at tale til en vært, så talte man til de mennesker, som var mødt op, og sad hele vejen rundt om en, siger Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige.

En særlig tone

Særligt den gode og respektfulde tone på folkemødet i dag fik stor ros fra flere af politikerne. Og der var ros til TV2 for at skabe et rum, hvor folk og politikere kunne mødes.

- Følelsen af at være i et rum, hvor ønsket er at blive klogere og debattere, det gør mig altid så glad. For vi som politikere bliver tit mødt med en negativ attitude med, at 'I holder aldrig, hvad I lover', men sådan var det slet ikke i dag, siger Rasmus Vestergaard Madsen fra Enhedslisten.