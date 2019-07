Røde partier klar til at droppe Billundbanen

SF og Radikale er parate til at hoppe fra aftalen om en togbane mellem Billund og Vejle. Banen vil føre bilister på omveje og giver samfundsøkonomisk underskud, viser rapport.

Hvis det økonomisk set er en dårlig idé at bygge en ny togbane mellem Billund og Vejle, og skinnerne samtidig vil betyde længere køreture for bilisterne i området, bør man overveje at sløjfe projektet.

Sådan lyder det fra De Radikale og SF, der er med i forliget om Togfonden, hvor en jernbane til Billund er et af elementerne.

- Vi synes, at banen er en dårlig idé. Den er blevet dyrere end forventet, og de trafikale effekter er ringere, siger De Radikales transportordfører, Andreas Steenberg.

- Vi mangler desuden nogle penge i Togfonden, fordi den er finansieret med olieindtægter, og oliepriserne er lavere end forventet, siger han.

Milliardunderskud garanteret

Ifølge Berlingske viser et notat fra Banedanmark, at banen vil føre bilister på omveje, fordi flere veje vil blive lukket på grund af byggeriet.

Desuden vil projektets værdi for samfundet være et underskud på mellem 1,3 og 1,8 milliarder kroner.

SF respekterer forliget om Togfonden, men er klar til at forhandle om togbanen til Billund.

- Hvis det er en dårlig investering, og pengene ikke er godt brugt på at nå vores mål om at få flere over i den kollektive trafik, så er vi åbne for at se på det, siger fungerende politisk ordfører Lisbeth Bech Poulsen.

Ø holder fast trods underskud

Enhedslisten mener derimod, at man skal holde ved planen, også selv om der skulle være en negativ effekt rent samfundsøkonomisk.

Hvis vi altid lader os lede af samfundsmæssige beregninger, var der en masse investeringer i kollektiv trafik, som aldrig var blevet til noget. Henning Hyllested, transportordfører, Enhedslisten

- Danmarks næststørste lufthavn ligger i Billund, og vi synes, at det er rigtigt fornuftigt at have en togbane, så alle uden bil kan komme til og fra den, siger transportordfører Henning Hyllested.

- Hvis vi altid lader os lede af samfundsmæssige beregninger, var der en masse investeringer i kollektiv trafik, som aldrig var blevet til noget. Vi synes, at det er fornuftigt med mere togtrafik i Danmark, siger han.

Afventer minister

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har endnu ikke meldt ud, hvad der skal ske med togbanen til Billund.

Han skriver i en mail til Berlingske, at han vil have klima, natur og miljø på radaren, når han efter sommerferien indkalder til forhandlinger om infrastruktur med partierne i Folketinget.

- Det betyder dog ikke, at asfalt er lig med sort. Der skal også være noget asfalt, som elbilerne kan køre på. Og jeg foretrækker ikke tog frem for biler, cykler frem for tog eller biler frem for cykler, siger han i en kommentar til Berlingske.