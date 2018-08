Så fik Rømø strømmen tilbage

Det var ellers udsigt til, at beboerne og feriegæsterne på Rømø måtte væbne sig med tålmodighed og vente på strøm nogle timer endnu - men det lykkedes søndag formiddag teknikere at trylle en nødløsning frem i en fart.

Branden i Hjemsted Oldtidspark har betydet, at man var nødt til at lukke for strømmen i luftkablet til Rømø på grund af varmeskade på det kabel, der går lige over det brændte hus.

Desuden er søkablet til Rømø under reparation, så det var ikke muligt at omdirigere strømmen. Der var derfor udsigt til, at der ville gå nogle timer med at etablere en midlertidig kabelsløjfe uden om brandstedet - men det lykkedes teknikere at trylle en nødløsning frem i en fart.

Ved 11.30-tiden begyndte udskiftningen af de ødelagte højspændingskabler hen over oldtidsparken. Det kan medføre kortvarige strømudfald på Rømø de næste timer.