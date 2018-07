Rømø vokser fire meter om året

På Rømø har strandene vokseværk. Hvert år kommer der en ny naturlig tilførsel af sand, der gør øen bredere - til glæde for dyr og planter.

Rømø er den største ø i Vadehavet og er kendt for sine kilometerbrede hvide sandstrande, der lige nu bliver besøgt af massevis af turister fra ind- og udland.

Man kan måske ikke se det med det blotte øje, men øens vestvendte strande vokser hvert år med omkring fire meter i bredden.

Det er havet, som tilfører det ekstra sand, der her i sommerhalvåret aflejrer sig på strandene og med tiden bliver til nye klitrækker og strandenge.

Faktisk kommer det hvert år hele 20 hektar ny strandeng til øens vestkyst.

Rømøs strande vokser hvert år med hele fire meter. Foto: KNUD ERIK CHRISTENSEN

- Grunden til den megen sand lægger sig ved Rømø er, at øen ligger beskyttet længst inde mod fastlandet - i modsætning til både Fanø og Sylt, fortæller skovfoged ved Naturstyelsen, Jens Hjerrild Hansen til TV SYD, og fortsætter: - Rømø er et unikt eksempel på havets dynamik, og vi kan se strandene udvikle sig for hvert år, der går.

En stor del af det nye sand stammer formentlig fra den tyske naboø Sild, mens en del sand også menes at komme fra den jyske vestkyst nord for Blåvandshuk.

- Takket være den konstante tilførsel af sand får sjældne og truede planter som klitstar og strandsnerle hvert år nye levesteder. Det samme gælder fugle som vibe, rødben og størstedelen af Danmarks bestand af hvidbrystet præstekrave, der holder til på øens strandenge, hvor vind og vejr bestemmer alt, siger Jens Hjerrild Hansen.

Rømø menes at være født af en sandbanke i Vadehavet for omkring 1000 år siden. Efterfølgende er der kommet fire ekstra klitrækker til. Det betyder, at øen i alt er vokset med cirka fire kilometer i bredden siden vikingetiden.