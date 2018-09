Rørt prins mindes faldne kammerater

Prins Joachim fortalte under sit besøg på Ryes Kaserne i Fredericia, at han kendte flere af de soldater, der har mistet livet på en international mission.

Prins Joachim og Prinsesse Mary var onsdag formiddag med til at markere den National Flagdag til ære for udsendte soldater. Her gav han overfor TV SYD udtryk for, at det også betyder noget personligt for prinsen.

- Når jeg går nede ved mindemuren på Kastellet, så genkender jeg også navne på nogle, som jeg har været soldat sammen med, og som ikke kom hjem, fortæller prins Joachim til TV SYD.

Derfor var prins Joachim glad for at være æresgæst ved fejringen af de danske veteraners indsats på Ryes Kaserne.

- Det kan vi mindes her, og det betyder også meget for mig, siger prins Joachim.

