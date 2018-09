Fantastiske fællesskaber: - Vi har knoklet for at få stemmer, så vi kan vinde

Rolle Rock vil så gerne vinde konkurrencen Fantastiske Fællesskaber, at de næsten uafbrudt har arbejdet for at få folk til at stemme på sig.

- Vi er mega spændte!

Sådan siger Allan Spicker, der er talsmand for Rolle Rock i Gårde.

- Vi har bare arbejdet for at sprede budskabet om den her afstemning og for at få folk til at stemme på os, fortæller han.

Rolle Rock er en familie- og handicapvenlig endagsfestival, som siden 2011 har fundet sted i det lille samfund Gårde i Varde Kommune. Festivalen drives af frivillige.

Vi har knoklet for at sprede budskabet, men jeg synes også, at det har båret frugt. Blandt andet er de forskellige videoer og opslag nået ud til omkring 100.000 brugere på vores facebook-side Allan Spicker, talsmand, Rolle Rock, Gårde

For at få stemmer nok til at vinde Fantastiske Fællesskaber 2018 har en lang række frivillige fra Rolle Rock været ude til et utal af lokale begivenheder for at gøre reklame for deres deltagelse i projektet.

Blandt andet ved finalen i DM i Speedway for hold, som blev afholdt den 19. september på Varde Motor Arena i Outrup, var de på pletten. Her fik de for eksempel speedwaykører Mads Korneliussen til at lave en reklamevideo for Rolle Rock og den igangværende SMS-afstemning i Fantastiske Fællesskaber. De har også fået lavet en sang - eller i hvert fald en begyndelse på en sang - alt sammen delt på Rolle Rocks Facebook-side.

- Ja, vi har knoklet med at sprede budskabet, men jeg synes også, at det har båret frugt. Blandt andet er de forskellige videoer og opslag nået ud til omkring 100.000 brugere på vores facebook-side, siger en glad Allan Spicker.

Nu drømmer han om at vinde den regionale del af Fantastiske Fællesskaber 2018, så Rolle Rock kan gå videre og dyste mod de øvrige TV 2-regioners vindere i landsfinalen.

- Selvfølgelig drømmer vi om det - det ville være fantastisk. Men jeg vil skynde mig at sige, at vi er meget taknemmelige og også ydmyge over den store opbakning, vi allerede har opnået. Der er mange, som vi skylder en kæmpe tak for et utrætteligt stykke arbejde, siger Allan Spicker.

Torsdag aften afgøres det, om deres arbejde har givet nok stemmer, så de er vindere af Fantastiske Fællesskaber i TV SYDs område.

Det hele kan ses klokken 19.30 på direkte tv i TV SYDs nyhedsudsendelse, hvor vinderen af Syd- og Sønderjyllands Fantastiske Fællesskaber 2018 kåres. Du kan allerede fra klokken 19.00 på TV SYD+ samt på www.tvsyd.dk/live-tv følge med i optakten til aftenens offentliggørelse af de heldige vindere.