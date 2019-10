Royal Run 2020 begynder i Sønderjylland

Konprins Frederik fortalte allerede ved det seneste Royal Run i sommer, at han forventede, at løbet vil blive afviklet et sted i Sønderjylland næste år.

Sønderjyderne og tilrejsende løbeglade bliver de første til at løbe næste års Royal Run, da løbs-serien indledes i det sønderjyske.

Det afslørede Aabenraas borgmester Thomas Andresen, (V), da programmet for fejringen af 100 års-jubilæet for Genforeningen i 2020 blev præsenteret på et pressemøde på Folkehjem i Aabenraa torsdag formiddag.

Det er første gang, at Royal Run kommer til Sønderjylland siden løbets første udgave i forbindelse med kronprinsens 50 års-fødselsdag i 2018, hvor Esbjerg lagde asfalt til et af løbsarrangementerne.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke byer der kommer til at lægge hus til Royal Run 2020 - her bliver sløret løftet næste onsdag.

Det ligger dog allerede nu fast, at det bliver en sønderjysk by, der bliver udgangspunktet for hele royale løbsdag.

