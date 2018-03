Royal Run: Her skal der løbes

En del af ruterne til det royale motionsløb den 21. maj Esbjerg bliver nu offentliggjort. Arrangørerne lover samtidig, at det bliver en stor fest.

Når startskudet lyder, til de to distancer ved Royal Run i Esbjerg, er der både start og målområde ved Blue Water Dokken og Arena på Gl. Vardevej.

Det gælder uanset, om der skal løbes den korte One mile distance eller 10 kilometer-distancen

Da den korte rute kun er på 1,609 kilometer, skal One mile deltagerne løbe på Gl. Vardevej.

De løbere der skal ud på 10 kilometerruten, kommer bl.a. forbi Mennesket ved Havet eller De 4 hvide mænd, som de bliver kaldt i folkemunde.

Her ude ved Sædding sidder de 4 hvide mænd, som løberne kommer forbi. Foto: Thomas Hoffmann-Møller, TV SYD

Løberne kommer også fordi havneområdet og Julius Bomholts Plads på 10 kilometer-distancen.

Både ude på ruterne og i Vognsbølparken er der sørget for masser af underholdning, lover arrangørerne.

- Det bliver en stor løbefest, hvor vi vil være med til at lave en rigtig god dag for mange mennesker, siger Carsten Fruergaard, formand for Esbjerg Atletik og Motion, til TV SYD.

Hos Dansk Atletik Forbund glæder de sig også til den 21. maj, hvor Kronprins Frederik fejrer sin 50 års fødselsdag sammen med de tilmeldte løbere.

- Den her begivenhed er helt unik. Vi ser også, at vi får fat i en hel ny målgruppe med mange, som normalt ikke deltager i motionsløb, siger Maria Severin, projektleder i Dansk Atletik Forbund, til TV SYD.