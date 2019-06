Se video med kronprinsen: Royal Run kommer til Sønderjylland i 2020

I dag bliver der løbet Royal Run fire steder i landet, og i år 2020 kommer løbet til Sønderjylland. Det har kongehuset netop meddelt.

Kronprins Frederik fortalte mandag eftermiddag, at Royal Run kommer til Sønderjylland til næste år.

Vi har en plan om et sted i Sønderjylland, for at få en masse sønderjyder med. Sønderborg, Aabenraa eller Haderslev - det bliver en af de byer. Kronprins Frederik

Kronprinsens ældste datter kom dog flere gange med yderligere et forslag.

- Gråsteeeen, råbte prinsesse Isabella, mens hun trillede sin drikkedunk rundt på hovedet.

Kronprinsen blev herefter spurgt, om han selv har planer om at deltage i Sønderjylland.

- Jeg vil gøre, hvad jeg kan. Selvfølgelig vil jeg det - når det er i en ny by.

Sønderjysk glæde efter års arbejde

Meddelelsen vækker også glæde i Sønderjylland.

- Det er fantastisk. Det er det, vi har arbejdet på i de to år, hvor Royal Run har eksisteret. Vi var selvfølgelig skuffede over, at løbet ikke kom til Sønderjylland tidligere. Nu er det lykkedes. Det er kronen på værket, siger eventmanager Per Hussmann fra Sport Event Syd i Aabenraa.

Det er i forbindelse med 100-året i 2020 for genforeningen, at løbet kommer til Sønderjylland.

- Det er en flot gestus af kongehuset at komme til Sønderjylland i 2020 i forbindelse med genforeningen, siger han.

Royal Side Run i Aabenraa blev lyn-arrangeret torsdag, da Kongehuset havde besluttet at der i 2020 også skal være Royal Run i Sønderjylland. Foto: Frank Blauenfeldt

Royal Side Run i Aabenraa i dag

Per Hussmann blev ringet op i torsdags og spurgt, om han kunne arrangere et løb i Aabenraa i dag – et såkaldt Royal Side Run, så ville TV 2 stille om til løbet i forbindelse med, at nyheden fra kongehuset blev offentliggjort.

- Min første tanke var: Det var en kort frist. Men jeg var ikke i tvivl. Det kan vi godt, og så gik vi ellers i gang, fortæller Per Hussmann.

I dag kunne folk så møde op foran det gamle rådhus i Aabenraa og løbe enten "one mile" (1.609 kilometer) eller fem km. Efter løbet i dag er det så i arbejdstøjet igen.



- Nu er Royal Run kommet til Sønderjylland. Nu kommer det benhårde arbejde. Det handler om planlægning, planlægning og planlægning. Der er så mange aspekter, der skal tages hensyn til: Sikkerhed, ruter, trafik, parkering, frivillige. Det man ser på tv, er det mindste af det, siger Per Hussmann.

Royal Side Run i Aabenraa i dag. Til næste år kommer Royal Run til Sønderjylland. Foto: Søren Gylling

Også i projektsekretariatet, der varetager den overordnede koordinering af Genforeningen 2020, vækker det glæde, at løbet kommer til Sønderjylland.

- Vi er enormt glade. Vi har længe været optaget af, at genforeningen 2020 også skal have en folkelig side. Desuden ville vi gerne inddrage kongehuset og her falder det jo sammen på bedste vis, siger projektleder Simon Faber til TV SYD.