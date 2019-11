Royal Run: Fuldstændig udsolgt på tre dage

Artiklen er opdateret torsdag klokken 19:45, da Royal Run i Sønderborg nu er udsolgt.

Når Royal Run løber af stablen i Sønderborg 2020 er det med fuldt hus og totalt udsolgt. Bare tre dage efter de blev sat til salg, er alle 17.000 startsnumre blevet solgt - ja de er nærmest revet væk.

- Der er jo for vildt, udbryder eventmanager Per Hussmann fra Sport Event Syd i Aabenraa, da TV SYD fanger ham på telefonen.

Det her var jo det vildeste, vi kunne forestille os, så det er det, vi har lagt planer efter. Men nu synes jeg, vi skal revurdere vores plan og se, om vi kan finde plads til flere. Per Hussmann, eventmanager, Sport Event Syd i Aabenraa

17.000 startnumre på tre dage er en ny rekord. Den gamle rekord har Aarhus. Her var der udsolgt efter 15 dage, hvor 16.000 var meldt til. Royal Run arrangeres af Bevæg dig for livet, som DIF, DGI og Dansk Atletik Forbund står bag.

- Det er helt fantastisk og overvældende. Vi er rigtig glade for, at sønderjyderne har taget godt imod løbet, siger Søren Brixen, der sidder i styregruppen for Royal Run og er administrerende direktør for DGI.

Antal solgte startnumer: 16.059 i Sønderjylland 16.005 i Kbh/Frb 8.528 i Aalborg 3.481 i Odense 166 på Bornholm Tallet er fra den 21. november klokken 15:30.

Et nyt dilemma

Med de gode nyheder, følger også et nyt dilemma, fortæller Per Hussmann, der nødigt vil skuffe nogle løbere, som gerne vil med, men ikke nåede at købe billet.

- På den ene side er jeg fyr og flamme, men på den anden side kommer vi også til at skuffe nogen. Og det er trist, siger eventmanageren til TV SYD.

Derfor tænker Per Hussmann også, om de kan gøre noget for at undgå det.

En tanke direktør Søren Brixen heller ikke er helt afvisende overfor.

- Vi skal tænke os rigtig godt om, før vi gør det. Alle dem, der har tilmeldt sig, skal have en god oplevelse, så der er mange ting, der skal gå op først, siger han til TV SYD.

Netop oplevelse er også vigtig for Per Hussmann, som også nævner alle parter – både Royal Run og Sønderborg Kommune skal være med på den plan. Flere mennesker sætter større krav til kapacitet, trafik, busser, parkeringspladser og flere t-shirts og medaljer.

Alt du skal vide om Royal Run: Royal Run 2020 afholdes d. 1. juni 2020.

I 2020 afholdes Royal Run i Sønderjylland (Sønderborg), Aalborg, Odense og København/Frederiksberg.

På Bornholm bliver der Royal Run uden kongelig deltagelse.

Royal Run 2019 blev afholdt d. 1. juni på Færøerne og 10. juni 2019 i Aalborg, Aarhus og København/Frederiksberg samt på Bornholm uden kongelig deltagelse.

Over 82.000 var tilmeldt Royal Run 2019.

Royal Run blev første gang afholdt i 2018 i anledning af Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Her var 70.575 tilmeldt i Danmarks fem største byer.

Royal Run arrangeres af idrætsvisionen Bevæg dig for livet i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik Forbund. TV 2 og TV 2/Regionerne er mediepartnere på Royal Run, og TrygFonden, Nordea-fonden og Novo Nordisk Fonden er strategiske partnere.

Tilmelding til Royal Run '20 åbner tirsdag d. 19. november 2019 kl. 12.00.

Tilmelding og information: www.royalrun.dk Se mere

Genforeningen og Kronprinsen lokker folk til

De seneste tre dage har Sønderborg og København ligget og kæmpet om førstepladsen i antal solgte startnumre. Eneste forskel er, at der i Sønderborg kan være 17.000 med, mens der i København er 50.000 startnumre til salg.

Både Kronprinsen og 100 året for Genforeningen nævnes af både Per Hussmann og Søren Brixen som store trækplaster for Royal Run i Sønderborg. Selv løber Kronprinsen med på One Mile i Sønderborg.

- Jeg har hørt fra mange ikkesønderjyder, som siger, at når det nu er genforeningsåret, så skal de da også løbe Royal Run i Sønderjylland. Det er de nødt til, siger Per Hussmann.

Royal Run afholdes for tredje år i træk på 1. pinsedag, som i år falder på den 1. juni 2020. I år er værtsbyerne: Sønderborg, Aalborg, Odense og København.

Per Hussmann, Eventmanager, Sport Event Syd, havde set 15.000 som magisk tal. Derfor er han også begejstret for nyheden om, at endnu flere vil være med. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD