Royal Run udsolgt - nu løber mini Royal Runs af stablen

Royal Run-løbene med Kronprinsen i spidsen er igen populære og er blevet udsolgt i de store byer – så i Eltang og mange andre steder er lokale foreninger gået sammen for at skabe deres eget Royal Run.

Royal Run 2019 startede på Færøerne, hvor Kronprinsen kom på besøg d. 1. juni og skød Royal Run-ugen i gang.

Sidste år løb tusindvis af danskere sammen med Kronprinsen i det royale løb. I år fortsætter succesen, og der er meldt udsolgt til løbene d. 10 juni. Så hvad gør man, hvis man gerne vil løbe Royal Run, men ikke har nogen billet?

Man laver selvfølgelig sin egen udgave af løbet – godt nok uden royal deltagelse. Et såkaldt ’siderun’, som er små lokale udgaver af Royal Run, som er arrangeret af f.eks. private eller foreninger.

Så tænkte vi, at så laver vi vores eget lille Royal Run Randi Dransfeldt, forældrebestyrelsen, Eltang Skole & Børnehave

Sådan ét fandt sted tirsdag, da løbeskoene kom på i Kolding.

Birkemose Golf, Eltang Vilstrup Gymnastik og Idrætsforening og bestyrelsen ved Eltang Skole og Børnehave har valgt at lave deres helt egen version, hvor man kan vælge en ”Dronning Margretherute” på 2,5 km eller ”Kronprins Frederikrute” på 5 km. Deltagelse i løbet var gratis.

- Hvis man gerne ville have deltaget i det her store Royal Run, som er udsolgt alle steder, så tænkte vi, at så laver vi vores eget lille Royal Run, siger Randi Dransfeldt, medlem af forældrebestyrelse på Eltang Skole og Børnehave, der har været med til at skabe dagens løb.

Fakta: Siderun flere steder i Syd- og Sønderjylland er der sideruns Det er ikke kun i Eltang, at der er Royale Run Sideruns. D. 6 juni afholder to plejecentre i Haderslev deres eget Royal Run – herunder Sillerup Plejekollegium, der har lavet ruter dem, der skal skubbes i kørestol og dem, der selv kan gå. Også Stepping Natur- og Idrætsbørnehus afholder deres egen udgave af løbet d. 6 juni. Her deltager også tre andre institutioner. Plejehjemmet Munkensdam sender også beboerne ud på en tur i det fri, hvor de har inviteret en børnehave til at hjælpe med at skubbe beboernes kørestole. Søg på nettet og se, om der er et 'siderun' nær dig. Se mere

Samler de lokale

Naya Philipsen er en af de børn, som tirsdag havde bundet løbeskoene for at bevæge sig ud på den fem kilometer lange løberute. For selvom de ’rigtige’ Royal Run-løb foregår i landets store byer, så forhindrer det ikke mindre landsbyer eller byer i også at lave fede løb.

Netop, derfor er Naya Philipsen også klar til at svede og puste og være en del af løbet.

- Jeg synes, at det er megafedt, der bliver lavet sådan noget lokalt, så man ikke skal helt til København for at løbe sådan et løb, siger Naya Filipsen.

Og hele meningen er faktisk at forene de lokale med en festlig dag med motion og hygge, mener Randi Dransfeldt,

- Jeg tænker, at det samler folk og skaber en god oplevelse og en god eftermiddag, så det handler om, at få en lille by på store landkort, siger hun.

Familien Philipsen er klar på et mini Royal Run mere. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Naya Philipsen havde også sin mor, Rikke Philipsen, med ude på ruten. Og for hende var det en mulighed for at knytte sig til lokalområdet.

- Det giver noget at være en del af lokalsamfundet. Vores børn går ikke lige på den lokale skole, men jeg vil egentlig gerne, at vi knytter os mere til det lokale område, siger Rikke Philipsen.

Ikke det sidste siderun

Efter løbet var der frugt og vand og en medalje til børnene.

Det bliver formentligt ikke sidste gang, Naya Filipsen får mulighed for at få en medalje ved et løb i Eltang. Omkring 150 deltog, hvor cirka halvdelen var børn. Og derfor er der også grobund for en royal gentagelse.

- Jeg tænker, at den store opbakning i dag godt kunne betyde, at vi kunne prøve igen næste år, siger Randi Dransfeldt.

Og den er både Naya Philipsen og Rikke Philipsen med på.

- Jeg satser da på, at også resten af familien er med næste gang, siger Rikke Philipsen.