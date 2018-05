Royale rygsække hjælper udsatte børn

Det har store konsekvenser for børn, når de vokser op i et hjem med vold og flytter ind på et kvindekrisecenter. 2.100 rygsække skal hjælpe børnene.

Far slår mor, mens børnene er vidner og får ar på sjælen. Ofte er situationen kaotisk, når familien forlader hjemmet, og mødrene når hverken at pakke børnenes tandbørste eller yndlingsbamse.

Hvert år flytter godt 1.800 børn med deres mor på kvindekrisecenter. Derfor pakker Mary Fonden og pensionerede Lego-medarbejdere tirsdag 2.100 rygsække med det mest nødvendige, som et barn kan savne.

- De børn, der får rygsækkene, har haft en svær start på livet. Rygsækken er en påmindelse til børnene om, at vi ser dem og hører dem, og at volden aldrig er deres skyld. Vi ved, at det at være vidne til vold mod en forælder er lige så skadeligt som selv at være udsat for volden, siger direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard, i en pressemeddelelse.

Der pakkes syv slags rygsække til forskellige aldersgrupper. De indeholder blandt andet tandbørste, hårbørste, drikkedunk, bamse, dagbog med lås, spillekort, en bog og tøj samt et postkort fra Mary Fonden med en hilsen fra H.K.H. Kronprinsessen, der selv deltog i pakningen sidste år.

Rygsækken bliver brugt systematisk i arbejdet på krisecentrene, og betyder meget for de udsatte børn og deres mødre.

- Rygsækkene kan være støttende for rigtig gode samtaler. Det er af stor vigtighed, at vi støtter mor i at tale med børnene om det, der er sket, og det, der skal ske. Hvis børnene ikke får støtte til at bearbejde de svære oplevelser og den ofte følgende uvished, kan de få det rigtig svært med meget ringe trivsel til følge, forklarer Lene Fibæk-Jensen, der er leder på Vejle Krisecenter.

Mary Fonden står bag rygsække til børn på krisecentre sammen med Ole Kirk's Fond og LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Gyldendal sponsorerer rygsækkens bøger. Siden projektets start i 2008 er der pakket og udsendt flere end 21.000 rygsække.

