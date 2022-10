Frederik bryder tavsheden om konflikt med prins Joachim

Torsdag fortalte kronprins Frederik, at han var ked af konflikten med prins Joachim og hans familie.



- Det er trist at se, hvor berørt han er blevet af beslutningen. Det gør selvfølgelig et indtryk på hans bror – hans eneste og min eneste. Men majestæten og min mor har taget en beslutning, som er hendes og hendes alene, og det har jeg fuld forståelse for, sagde kronprins Frederik, da pressen mødte ham torsdag.

Prins Joachim flyttede ind på Schackenborg Slot i 1993. I dag bruger han og prinsesse Marie samt deres børn slottet som familiens andet hjem.