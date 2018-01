Rumæner fik straksdom for ulovlig indrejse

En rumænsk statsborger er idømt en straksdom på fire måneders fængsel samt udvisning af Danmark efter forsøg på at komme ind i landet på et falsk pas.

En rumæner blev tirsdag ved Retten i Sønderborg idømt en straksdom på fire måneders fængsel samt udvisning af Danmark efter forsøg på indrejse ved hjælp af forfalsket legitimation samt overtrædelse af et indrejseforbud på seks år.

Den rumænske borger blev varetægtsfængslet frem til afsoningen.

Politi fattede mistanke

Manden blev mandag stoppet ved grænseovergangen i Frøslev i forbindelse med den midlertidige stikprøvevise grænsekontrol, hvor en betjent fattede mistanke til rumænerens legitimation.

Den rumænske borger blev efterfølgende anholdt, og hans korrekte identitet slået fast.

Samtidig opdagede politiet, at personen flere gange er dømt for tyveri i Danmark og senest ud over fængselsstraf var idømt indrejseforbuddet.

Personen erkendte de to forhold, han var sigtet for – brug af falsk legitimation samt overtrædelse af indrejseforbuddet.