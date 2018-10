Rumænsk lastbil efterlyses efter mandagens motorvejs-kaos

En rumænsk lastbil med anhænger er nu efterlyst over hele landet som mistænkt for at være årsag til den ulykke, hvor en tankvogn mandag morgen væltede og hele dagen spærrede motorvej E45 ved Haderslev.

En rumænsk lastbil med en blå anhænger med DSV skrevet på siderne og med skader på højre bagside er politiets bedste bud på, hvad der kort før klokken 08 mandag morgen udløste en voldsom ulykke på motorvej E45 ved Skovby syd for Haderslev.

- Det rumænske lastvognstog trak efter vidneforklaringer for tidligt ind efter en overhaling af en tankvogn.Tankvognen blev ramt af anhængeren på venstre side af førerhuset af anhængeren og kom så meget i slinger, at den væltede ind over autoværnet på motorvejens midte, siger politikommissær Lasse Bjørnskov Rasmussen, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Den 53-årige tyske chauffør på tankbilen blev lettere kvæstet. Ulykken skete i nordgående retning. Det omfattende arbejde med at forhindre alvorlige miljøskader ved omlæsningen af tankbilens indhold af ialt 25 tons metanol og glycerin lukkede motorvejen for trafik i begge retninger helt frem til klokken 17 mandag eftermiddag.

Den efterlyste lastbil er på rumænske nr,-plader, mens den blå anhænger kan være på danske plader - og altså med firmanavnet DSV på siderne.

Umiddelbart er det vores vurdering, at han trods den fortsatte kørsel, må have opdaget, at hans anhænger ramte tankbilen. Lasse Bjørnskov Rasmussen, politikommissær, Syd- og Sønderjyllands Politi

- Vi arbejder på at finde frem til vogntogets chauffør. Umiddelbart er det vores vurdering, at han trods den fortsatte kørsel, må have opdaget, at hans hænger ramte tankbilen. Vi forsøger at finde chaufføren via henvendelse til vognmænd og speditører, siger politikommissær Lasse Bjørnskov Rasmussen.

Politiet hører gerne fra trafikanter, der har set - eller har viden om - en blå anhænger med skader på højre bagparti.