Ruse renser åer for plastik

Esbjerg Kommune afprøver specialudstyr, der fanger plastik i åerne. Inden det flyder ud i Vadehavet.

- Her er en plastikbeholder til øh.... noget pålæg, tror jeg. Nej blåbær. Her er en plastikpose. Og her en cigaretpakke. Hov er det ikke en ål?

Morten Wohlgehagen er anlægsgartner i Esbjerg Kommune og har lige hevet garnet ind sammen med sin kollega Ali Elahi. Nu står de med dagens fangst af plastik og blade. Og ål, der kommer tilbage i bækken. Plastiktingene skal videre til genanvendelse.

Vi vil se, hvor meget plastik, vi har i vores vandløb. Søren Heide Lambertsen, formand i teknik- og byggeudvalget, Socialdemokratiet

Lille plastikeksamen

Fourfeldt Bæk flyder fra udspringet ud til Vadehavet. Midtvejs har Esbjerg Kommune i samarbejde med det fynske firma DESMI Ro-Clean opstillet en slags fiskeruse, der fanger alt det, der kommer flydende i overfladen.

- Vi vil se, hvor meget plastik, vi har i vores vandløb. Vi afprøver det først i det små her i naturbækken, forklarer formanden for Teknik og Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen (S).

- Nu afprøver vi den først i en naturbæk, så skal den måske bruges i forbindelse med Tulipanfesten i Ribe. Foto: Finn Grahndin

Sættes ind ved Tulipanfesten

Ikke overraskende er der ikke meget plastik i rusen. Derimod en masse blade. Men senere kan det komme på tale at afprøve den specielle ruse i den meget større Ribe Å.

- Hvis vi bruger den i forbindelse med Tulipanfesten, så kan vi jo hurtigt få fjernet den plastik og andet affald, der ryger i åen under arrangementet, siger Søren Heide Lambertsen.

Vi vil gerne være foregangskommune i forhold til at samle affald op fra vores vandløb Søren Heide Lambertsen, formand i teknik- og byggeudvalget, Socialdemokratiet

Stor fangst i Odense og Aarhus

DESMI Ro-Clean har udviklet en række forskellige modeller af deres plastikopsamler og har foretaget flere forsøg. Med stor interesse for Esbjerg Kommune, der er medlem af KIMO, Kommunernes Internationale Miljøorganisation.

En ballon, en plasticpose, en cigaretpakke, en beholder til blåbær...en plastikspand fyldt med plastikting. Foto: Finn Grahndin

- Den har været sat op i Odense og Aarhus Å med stor effekt. Desværre. Det bedste ville jo være, at folk ikke smed plastik ud i vandløbene, men det sker, og så er det vores pligt at samle det op, inden det kommer ud i Vadehavet, siger Søren Heide Lambertsen.

I front

Holstebro og Esbjerg kommuner er de eneste, der hidtil har opsat plastikrusen for at afprøve den i en længere periode.

- Vi vil gerne være foregangskommune i forhold til at samle affald op fra vores vandløb, siger Søren Heide Lambertsen.

Vandet i Fourfeldt Bæk munder ud nær det kommende strandområde i Sædding.

Vagn Heldgaard Pedersen, leder af Entreprenørgården i Esbjerg Kommune: - Den fungerer fint, men den kan jo ikke fange mere, end der er smidt ud i bækken.