Rusten grydebund udløste stor bombe-alarm

Bomberyddere rykkede fredag fra Skive til Havneby på Rømø, da to små børn fandt rester af noget, som politiet frygtede kunne være en mine i klitterne.

To børn på 8 og 10 år gjorde ved 17-tiden fundet på en gåtur i klitterne. Umiddelbart vurderede politiet, at der kunne være tale om en mine fra krigens tid.

Vi løber ingen risiko, når vi får henvendelser om mulige bombefund, og vores folk skønner, at det kan være farligt. Henrik Sønderskov, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

- Vi løber ingen risiko, når vi får henvendelser om mulige bombefund, og vores folk skønner, at det kan være farligt, siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Bomberydderne kunne dog konstatere, at der var tale om en gammel gryde, der var efterladt nedgravet i sandet.

- De to børn og deres forældre gjorde det helt rigtige ved at give os besked om deres fund, understreger vagtchefen.

Det nærmeste, som den fundne gryde kunne have været noget eksplosivt, var, at den måske har været anvendt til at tilberede sprængt svinekam, som politiet spøgefuldt formulerede det i et tweet om aflysningen af bombe-alarmen.