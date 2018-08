Ryanair aflyser én afgang fra Billund

Strejken hos Ryanair vurderes at få begrænset effekt i Danmark.

Strejken blandt medarbejderne i Ryanair breder sig, men fredag morgen så det ud til få begrænset effekt i Danmark.

Selskabet måtte aflyse sin planlagte afgang fra Billund kl. 9.30 til Berlin. Ifølge Billund Lufthavn er der fredag morgen ikke udsigt til yderlige aflysninger af selskabets afgange derfra. I Københavns Lufthavn blev to afgange aflyst.

Strejken i Ryanair træder i kraft fredag og omfatter en række lande, Danmark er ikke i blandt. Den omfatter medarbejdere i Sverige, Belgien, Tyskland, Holland og Irland. Den er en reaktion på, at medarbejderne mener, at de igangværende overenskomstforhandlinger skrider for langsomt fremad.

Omfanget af strejken bredte sig torsdag, da en dommer i Holland afviste krav fra selskabet om at blokere de hollandske piloter fra at deltage i strejken.

Omkring 400 afgange med Ryanair er nu aflyst. Torsdag aften oplyste selskabet, at omkring 85 procent af alle afgange vil foregå som normalt. Ifølge selskabet vil kunder, som berøres af strejken, få besked hurtigst muligt og hovedparten af dem, som er påvirket, er flyttet til andre afgange.