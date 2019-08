Rygeforbud er ved at gå op i røg

Et forslag om totalt rygeforbud i arbejdstiden i Esbjerg Kommune står nu på usikker grund, efter at juraprofessor har vurderet, at forbuddet vil være et indgreb i den personlige frihed.

Skal det være totalt forbudt at ryge, hvis man er ansat i kommunen?

Og hvad hvis nu man holder en pause fra arbejdet og selv betaler for pausen, må man så ikke tage sig en smøg?

Et totalt rygeforbud i arbejdstiden diskuterer de lige nu i Esbjerg Kommune, men det er en diskussion, vi godt kan droppe, siger de Konservative i Esbjerg.

- Jeg synes simpelthen ikke, der er grund til at arbejde videre med et forbud, der ikke ser ud til at være i overensstemmelse med loven, siger byrådsmedlem i Esbjerg Kommune May-Britt Andrea Andersen (K).

Et indgreb i den personlige frihed

May-Britt Andrea Andersen læner sig op af en vurdering fra juraprofessor Ole Hasselbalch fra Århus Universitet. Han siger, at kommunerne ikke kan forbyde medarbejderen at ryge, når de holder en pause, som de selv betaler for.

Jeg synes, at vi som kommune har et ansvar for at sikre, at vi går foran, og at vi ikke har pædagoger, der går med de unge mennesker ud og ryger i en pause. Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg Kommune

Det vil være et indgreb i den personlige frihed, siger professoren.

- Det er jo klart, at vi ikke er interesserede i at indføre noget, der muligvis kan have konsekvenser for os som kommune, hvis vi siger ja til noget, der ikke er i overensstemmelse med loven, siger May-Britt Andrea Andersen.

Sender et dårligt signal

I 2015 blev der vedtaget nye rygeregler i Esbjerg Kommune. Nu skulle rygepauserne finde sted i pauser, som medarbejderne selv betaler for og efter aftale med nærmeste leder. Der ud over måtte rygningen heller ikke foregå på kommunens matrikler.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), forklarer, at forslaget om et totalt rygeforbud i arbejdstiden er et forsøg på at sikre en røgfri fremtid i Esbjerg Kommune.

- Jeg synes, at vi som kommune har et ansvar for at sikre, at vi går foran, og at vi ikke har pædagoger, der går med de unge mennesker ud og ryger i en pause. Det er et dårligt signal at sende, og det skal vi selvfølgelig finde måder at håndtere på, siger Jesper Frost Rasmussen.

I Esbjerg Kommune må de offentligt ansatte gerne ryge i deres pauser i dag, hvis bare de selv betaler for pauserne. Foto: Hans Lausten, TV SYD

I forsøget på at få færrest mulige til at begynde med at ryge, tror borgmesteren, at alle greb i værktøjskassen skal tages i brug. Her ser han stramning af rygereglerne som et af elementerne, og en ændring af kulturen og opfordring til rygestop som et andet element.

- Jeg siger ikke konkret, at jeg synes, at et totalt forbud er den løsning, vi skal komme med. Det er det, vi har bedt medarbejderne forholde sig til, og vi skal selvfølgelig ikke indføre noget i Esbjerg Kommune, der er ulovligt, siger Jesper Frost Rasmussen.