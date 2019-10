Rygeforbud i Kolding: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal stoppe

Fra august 2020 er det slut med at tænde en cigaret i arbejdstiden for ansatte i Kolding Kommune, det vedtog Økonomiudvalget i Kolding Kommune i dag.

Forslaget kommer fra medarbejderne selv, helt præcist fra medarbejdernes Hovedudvalg, men på trods af det vil det nye forbud volde problemer for nogle af medarbejderne.

- Jeg syntes, jeg har prøvet alt for at stoppe med at ryge. Jeg har prøvet rygestopkursus, jeg har prøvet rygestopplastre og et hav af andre ting, og det har altså ikke hjulpet mig, og nu har jeg røget i 40 år. Nu bliver jeg jo nødt til at indordne mig på en eller anden måde, siger Jette Lorentzen, rådhusbetjent på Kolding Rådhus.

Med den nye rygepolitik er det ikke tilladt at ryge for medarbejderne i arbejdstiden, også selvom medarbejderne ikke befinder sig på kommunens matrikel.

Kommer fra medarbejderne selv

I kommunens Økonomiudvalg stemte kun Dansk Folkeparti imod forslaget, som er blevet til i samarbejde med Hovedudvalget.

- Det er et meget aktuelt emne, og jeg synes kun, det er godt, at man i Kolding Kommune gør de her tiltag, for det handler om sundhed, siger Gitte Heier, medarbejderrepræsentant i Hovedudvalget i Kolding Kommune.

Kolding Kommunes nye rygepolitik træder i kraft 1. august 2020.