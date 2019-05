S-forslag: Mere natur til danskerne

Midt i en valgkamp, hvor millionerne fyger gennem luften, kaster Socialdemokratiet nu træer ind. Et fem-punkts program skal skaffe mere natur til landet

Ikke kun mere natur er på programmet, men også flere danskere ude i den. Derfor er et af punkterne i Socialdemokratiets nye naturudspil flere vandrestier.

- Vi ønsker at binde landet sammen med en række lange vandreruter, fortæller folketingskandidat for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen, til TV SYD i dag.

- Nu står vi på Troldhedestien, der er en fin vandresti. Men når man kommer ud til Ferup, så holder stien op, og hvad så. Troldhedestien kunne sagtens forlænges og forbindes med for eksempel Hærvejstien, siger Finn Dahl fra Dansk Vandrelaugs Koldingafdeling.

Troldhedestien ligger på den hedengangne Trolhedebane, en jernbanestrækning, der blev nedlagt i 1968. Faktisk arbejder lokale borgere allerede på at forlænge den fra Ferup til Jordrup, men den kommer ikke til at følge jernbanen, delvist på grund af modstand hos dem, der ejer jorden.

- Det er klart, at der kan komme udfordringer med lodsejere og landmænd, men det er vigtigt, at forberedelsen af vandreruterne sker i et tæt samarbejde mellem lodsejere og brugere, siger Christian Rabjerg Madsen.

Overnatning på vej

Et andet problem er, hvor man så skal overnatte. Flere af herbergene på Hærvejen har haft svært ved at få det til at løbe rundt.

- Hvis vi får åbnet landskabet op, så tror jeg også, at flere vil se en interesse i at skabe infrastruktur. Vi vil også sætte penge af til at bygge shelters ved de nye stier, fortæller Christian Rabjerg.

Og det behøver såmænd ikke at blive så dyrt.

- Vi behøver jo ikke sådan en fin bred sti som Troldhedestien, en simpel trampesti, hvor to mennesker kan gå side om side, er nok, siger Finn Dahl fra Kolding Vandrelaug.

Læse om alle fempunkter i Socialdemokratiets naturudspil herunder.