S vil have nye regler efter skoleoverfald

Lærer fik fyreseddel, efter hun blev overfaldet på skolen. Der skal tages mere hensyn til ofre for overfald og dødstrusler, siger S i Billund.

Sidste år blev en lærer overfaldet og truet på livet af moderen til en af Billund Skolens elever. Siden fik læreren så meget sygefravær, så kommunen for nylig varslede, at hun ville blive fyret til oktober.

Nu er fyresedlen revet i stykker, eller i det mindse sat i bero, og der er lavet en ny aftale. Men der er behov for at lære af sagen, siger Ann Charlotte Vilstrup, som er gruppeformand for Socialdemokraterne i Billund Byråd.

- Vi er nødt til at revidere kommunens personalepolitik, så lederne har noget at læne sig opad, hvis der sker noget lignende igen. Den nuværende politik er alt for ukonkret til, at den kan bruges til noget, siger Ann Charlotte Vilstrup.

Borgmester, Ib Kristensen, Venstre, er på bølgelængde med Ann Charlotte Vilstrup. Han udtaler sig i dag for første gang i sagen.

- Jeg kan bekræfte, at der er lavet en ny aftale med læreren, men jeg kan ikke fortælle om indholdet. I løbet af efteråret vil økonomiudvalget revidere kommunens personalepolitik, som konsekvens af denne sag, siger Ib Kristensen.

Tag hensyn til offeret

Hun er rystet over sagen, hvor moderen stadig er kommet på skolen efterfølgende, selv om fik en ubetinget fængselsdom for overfaldet.

- Vores opgave er at passe på vores medarbejdere. Så vi skal i sager som denne tage mere hensyn til offeret end til den person, som overfalder en medarbejder. Ellers er det helt uacceptabelt, Ann Charlotte Vilstrup.

Ændret efter pres

Sagen har været drøftet i økonomiudvalget, men uden for den åbne del af dagsordenen. TV SYD erfarer, at kommunen for nylig har taget den varslede fyring pr. september af bordet, efter TV SYD satte fokus på sagen.

I stedet har læreren, Else Marie Jørgensen, ifølge TV SYD’s oplysninger, fået frist indtil november, hvor hun igen skal kunne arbejde på fuld tid.

