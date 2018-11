Med 44 dage til jul, så er det blevet tid til at forberede sig til den stundende højtid. På Gram Slot bød de til julemarked, hvor blandt andet Jonna Larsen stod for at brodere navn i nissehuen.

I denne weekend åbnede Gram Slot deres årlige julemarked. Hver weekend i november er der julemarked på slottet, og lørdag kunne man blandt andet møde Jonna Larsen i en af boderne. - Hos mig kan folk få broderet både deres nissehue, julesok og andre juleting. Man kan selvfølgelig også få broderet andet, hvis man har lyst, fortæller hun. Det er syvende gang Gram Slot åbner laver julemarked i weekenderne i november, og denne lørdag lagde omkring 3000 - 4000 gæster vejen forbi det sønderjyske slot.