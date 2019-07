Strandby Kirkevej: Så blinkede kameraet igen - 24 nye syndere

Antallet af bilister, der må have pungen op efter at have kørt for hurtigt på Strandby Kirkevej, er nu oppe på 224 på blot en måned. Mandag røg 24 nye i "fælden"

TV SYD fortalte mandag, at 200 bilister i løbet af en måned har fået bøder for at køre for hurtigt på Strandby Kirkevej i Esbjerg - det tal er nu steget til 224 efter at politiet igen i går lavede fartkontrol på strækningen. 24 bilister blev "blitzet" og kan nu se frem til store bøder for at overskride hastighedsbegrænsningen på 50 kilometer på strækningen. Læs også Masser af fartbøller mødes med masser af bøder Det er tredje dag i træk, at politiet fotovogne besøger den trafikerede strækning i Esbjerg: Lørdag blev 35 bilister "blitzet" - søndag var tallet 39, og i går kunne politiet lægge yderligere 24 oveni. Strækningen er en af otte, hvor politiet har særlig fokus på hastighed i 2019.