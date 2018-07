Så er alle storkeunger i luften

Ved 14-tiden søndag har alle tre storkeunger i reden i Smedager fået luft under vingerne.

Efter at have basket og hoppet nogle dage er alle tre storkeunger i Smedager nu lettet fra reden. Det skete søndag over middag.

En af storkeungerne var ude at flyve allerede fredag og var væk i omkring fem timer.

Men de to andre har først i dag prøvet fornemmelsen af, at vingerne kan bære.

Allerede ved 14.30-tiden var den første af ungerne vendt tilbage til reden for en kort puster, men fem minutter efter lettede den igen.

Opdateres.