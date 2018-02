Endnu en gang advarer politiet mod tricktyve, som forsøger at stjæle fra ældre mennesker. Søndag er to kvindelige tricktyve på spil i Holsted.

Politiet oplyser, der er tricktyve på spil i Holsted. To kvinder henvender sig til ældre mennesker i deres hjem, og forsøger at komme ind for at stjæle.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer folk til ikke at lukke ukendte personer ind i ens hjem.

Politiet patruljerer lige nu i området.