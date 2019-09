Så er der svampe!

Det vrimler med svampe om efteråret. Nogle af dem er spiselige, men de fleste er ikke. Nogle er endda dødelige i små doser.

- Det allervigtigste råd, man kan give til folk, der gerne vil begynde at samle svampe, er, at de skal kende den svamp, de tager med hjem for at spise, fortæller svampeekspert Bo Levesen fra Vejle.

Der er noget i retning af 3.500 store svampe i den danske natur. Stor skal forstås i den betydning, at man kan se dem med det blotte øje, og kun cirka hundrede af dem er spiselige. Derfor skal man vide hvad, man slæber med hjem.

Spiselig tragtkantarel.

- Et andet råd er, at tænke som nede i Brugsen ved køledisken. Man tager jo ikke hvadsomhelst med hjem. Så pluk kun de friske svampe, råder Bo Levesen.

Efterhånden som kendskabet så bliver større, finder man også ud af, at mange af svampene er meget kræsne med hensyn til, hvor de vil slå sig ned. Nogle vil have meget rene omgivelser, andre er knyttet til et ganske bestemt træ, som de lever i en slags symbiose med.

- Det vigtigste, når man plukker svampe er, at man ikke må være i tvivl. Er man i tvivl om, hvad det er for en svamp, man har fingre i, så lad den stå, siger svampeeksperten fra Vejle.

Man kan også konsultere en, der har forstand på svampe, tage med på en svampetur eller her i efteråret gå på Økolariet i Vejle, hvor man kan få alt at vide om svampe fem mandage.