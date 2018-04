Så er dronningens gave klar

Designikon relanceres i en jubilæumsudgave, som dronning Margrethe skal have i gave, når hun kommer til Koldinghus' 750 års fødselsdag den 5. maj.

I forbindelse med Koldings og Koldinghus’ 750 års jubilæum relancerer Kolding Kommune en jubilæumsversion af uroen UFO-mobile.

Dronning Margrethe vil være den første gæst i byen, der får den nye by-gave, når hun sammen med sine to søstre kommer til byens jubilæum og skal åbne Koldinghus jubilæumsudstilling "Magtens Smykker" lørdag den 5. maj.

Det er det nu afdøde koldingensiske kunsthåndværker-par Anni og Bent Knudsens UFO-mobile, som relanceres i en speciel 750 års jubilæumsversion, som i dag fredag blev vist frem for offentligheden.

Den originale UFO-mobile blev lanceret i 1956, og originalversionen i rød, blå, grøn og sort blev hurtigt et design-ikon, der prydede både danske og udenlandske hjem.

- Vi synes stadig den holder designmæssigt set. Ufoer og mobiler er meget oppe i tiden, og derfor fik vi tanken, at lave en relancering af den originale version, som var blå, grøn og sort. Vi har fået den lavet i to farveskalaer: Sort, grå, hvid og mint, - og så en udgave med en rød i stedet for mint, fortæller Susanne Odgaard, projektleder, Kolding Kommune.

