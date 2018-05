Så er Lillebæltsbro lukket for biler

Natten til tirsdag blev Den gamle Lillebæltsbro spærret for biltrafik og det vil vare de næste 20 uger, mens broen sættes i stand.

Vejdirektoratet gennemfører en nødvendig renovering af broen, da både kørebanen, fugerne og den underliggende beton er ældede.

Al biltrafik skal i de næste 20 uger gå over Den nye Lillebæltsbro.

- Afspærringen af broen begyndte ved midnat og er efter mine oplysninger forløbet helt planmæssigt. Nu skal bilisterne i morgentrafikken blot huske, at de skal vælge en lidt anden rute mellem Jylland og Fyn, siger vagtchef Lars Grønlund, Sydøstjyllands Politi, tirsdag morgen til TV SYD.

Broen kan fortsat bruges af cyklister og fodgængere, ligesom togtrafikken heller ikke er berørt.

Hvad angår erhvervslivets langsomkørende køretøjer, så har Vejdirektoratet fået politiets tilladelse til at arrangere eskorter af erhvervets langsomkørende køretøjer over Lillebæltsbroen, mens Den gamle Lillebæltsbro er spærret for vejtrafik både i 2018 og 2019.

Køretøjerne vil blive eskorteret over Lillebæltsbroen udenfor myldretiden med en TMA (lastbil med stødabsorberende enhed) kørende bagved. Eskorteringerne foregår under renoveringsperioden dagligt på faste tidspunkter.