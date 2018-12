Så er pengene klar til ny lægeuddannelse

Torsdag faldt økonomien på plads, så den nye lægeuddannelse i Esbjerg er sikret.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) besøgte torsdag Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Med sig havde hun en pose penge – eller i hvert fald løftet om selvsamme - til den nye, vestdanske lægeuddannelse.

Der er stor mangel på læger i området, så nu bliver der afsat 10 millioner kroner hvert år fra 2019 til 2022 til den nye uddannelse. Erfaringer viser nemlig, at læger bliver i området, når de er færdige med deres uddannelse.

Glæde i Esbjerg

- Det er rigtig dejligt. Vi er utrolig glade for, at de sidste brikker er faldet på plads. Det er en god dag for sygehuset, siger adm. direktør på Sydvestjysk Sygehus, Per Busk, til TV SYD.

Under besøget talte ministeren med de medicinstuderende om den kommende kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.

- Jeg er rigtig glad for, at alt nu er klar til, at kandidatuddannelsen i medicin kan etableres. Der er lagt mange kræfter i arbejdet for kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg, så vi kan få en bedre lægedækning i hele Danmark, sagde Ellen Trane Nørby efter dagens besøg.

Et besøg der glædede hospitalsledelsen.

- Vi er utrolig glade for at tage imod sundhedsministeren i dag, så vi kan fortælle hende, hvor langt vi er i planlægningen af uddannelsen, forklarer Per Busk.

Der bliver etableret 30 kandidatpladser i Esbjerg. På længere sigt skal det være med til at afhjælpe lægemanglen i området.