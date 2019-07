Så er posterne fordelt i Europa-Parlamentet

Nu kender de tre lokale medlemmer af Europa-Parlamentet deres arbejdsområder i de kommende fem år.

Det nyvalgte Venstremedlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen fra Jordrup bliver medlem af "Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter", der har 48 pladser, ligesom han får plads i klimaudvalget under Miljøudvalget.

Peter Kofod fra Haderslev, der i Folketinget var Dansk Folkepartis retsordfører, bliver medlem af "Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender", der har 68 pladser.

Christel Schaldemose, der er opstillet af Socialdemokratiet i Region Syddanmark, fortsætter sit arbejde i de samme to udvalg, som hun også sad i i den tidligere valgperiode, nemlig "Udvalget for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse" med 45 pladser og "Udvalget for Miljø, Foklesundhed og Fødevaresikkerhed", der har 76 medlemmer.