90-årige Edith om dronningens messehagel: Så flot kan jeg ikke sy

Både præst og kirkegængere var begejstrede for Dronning Margrethes messehagel, som søndag blev taget i brug for første gang i Gråsten Slotskirke

Der var stuvende fuldt til festgudstjeneste i Gråsten Slotskirke, da Dronning Margrethes nylavede messehagel søndag skulle tages i brug.

Dronningen selv var med ved gudstjenesten. Det samme var 90-årige Edith Henny Hundebøll, som i dagens anledning havde taget turen fra Esbjerg:

- Det var så enestående og flot, og jeg er så glad for at jeg fik lov til at opleve det, siger hun til TV SYD.

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen fik æren af som den første at bære messehagelen, der er et klæde, præsten kan have på over sin præstekjole.

- Jeg er utrolig glad, den er helt vildt smuk, og det er stort at få lov til at bære et stykke håndarbejde, som dronningen har lavet, siger Hanne Beierholm Christensen.

En glad majestæt

På messehagelens er indbroderet linjer fra flere salmer, og netop disse salmer blev sunget ved søndagens gudstjeneste. Efter gudstjenesten snakkede præsten med dronningen, som var meget begejstret:

På messehagelens er indbroderet linjer fra flere salmer Foto: Christian Kallenbach

- Hun var meget glad og synes, det var en dejlig gudstjeneste. Og så sagde hun, at hun synes, messehagel falder utrolig smukt. Og det gør den også, den sidder simpelthen så fint, siger Hanne Beierholm Christensen.

Messehagelen matcher det alterklæde, som Gråsten Slotskirke modtog fra dronningen fra et år siden, og ifølge Hanne Beierholm Christensen har der det seneste år været stor interesse for at se dronningens håndarbejde.

Og Edith Henny Hundebøll er også imponeret.

- Jeg synes det er flot, at man kan sy sådan noget. Jeg syer selv meget, men sådan noget flot noget, kan jeg ikke sy, siger hun

Messehagel og antependium begge lavet af dronningen. Foto: Christian Kallenbach