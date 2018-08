Så kører der igen el-tog mellem Esbjerg og Kolding

Mandag klokken 08.24 afgik det første el-tog i over tre måneder fra Esbjerg og satte kursen mod Kolding.

Tre måneder og fire dage. Så længe har der ikke kørt el-tog på strækningen mellem Esbjerg og Kolding.

Onsdag den 9. maj opdagede Banedanmark en fejl på kørestrømsanlægget på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov.

De efterfølgende dage arbejdede Banedanmark med teknikere fra Siemens/Aarsleff på at gennemgå og undersøge anlægget for at finde fejlen.

Undersøgelsen viste, at der var en fejl på tovhjulene på selve kørestrømsophænget, og i første omgang lød meldingen, at det ville tage "nogle uger" at få udskiftet alle de 309 fejlramte tovhjul.

Siden måtte Banedanmark og Siemens dog meddele, at der blev tale om måneder og meddelte, at det første el-tog ville kunne køre på strækningen igen mandag den 13. august.

Og det første el-tog afgik planmæssigt fra Esbjerg Station klokken 08.24.

Fejlen har betydet, at der kun har kørt dieseldrevne tog på strækningen mellem Esbjerg og Kolding. Mangel på dieseltog betød, at alle lokaltog var aflyst i de tre måneder.

Elektrificeringen af strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov var færdig sidste sommer, og el-togene begyndte at køre den 7. august 2017 - og blev altså allerede 9 måneder senere ramt af en alvorlig fejl.