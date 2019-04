Så kom æggene - nu venter vi bare på ungerne

Kort før midnat lagde Annika det femte - og måske sidste - befrugtede æg i reden i Smedager.

Så kom der endnu et æg i storkereden i Smedager, som TV SYD livestreamer fra.

Efter en urolig time kort før midnat søndag aften, hvor Annika rejste sig mange gange for at findele halmen i reden, kom ægget.

Det er det femte og måske sidste befrugtede æg, vi kan forvente i storkereden i år.

Nu skal Annika og Tommy ruge på æggene de næste uger. Det ser ud til, at de får flot solskinsvejr til opgaven her hen over påsken, hvor dagtemperaturerne kommer til at ligge på mellem 14 og 18 grader.

Ifølge foreningen storkene.dk kan der dog godt komme et sjette æg, men det er ikke sikkert, da det vil være en stor arbejdsopgave for storkeparret at brødføde så mange unger. Hvis det kommer, bliver det i løbet af tirsdagen.

Det første æg ventes at klække omkring 6. - 8. maj, og så klækker æggene med et par døgns mellemrum.

Du kan følge storkene live på www.tvsyd.dk/natur.