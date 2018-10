Så kummerligt boede de udenlandske chauffører

Råt kød og madvarer mellem beskidte skummadrasser og primitivt campingudstyr har angiveligt været hverdag for en gruppe chauffører i Padborg.

- Meget kritisable.

Sådan beskriver 3F-formand Kim Brandt over for TV SYD forholdene for de op mod 200 udenlandske lastbilchauffører, der ifølge Fagbladet 3F har boet i containere i Padborgs transportområde, indtil det blev ryddet tirsdag formiddag.

Billedmateriale, som fagbladet har skaffet, og TV SYD er i besiddelse af, viser angiveligt, hvordan chaufførerne levede sammen på meget få kvadratmeter.

På billederne kan man blandt andet se, hvad der må formodes at være råt kød i et fad, beskidte skummadrasser, snavsede vanddunke og primitivt og nedslidt udstyr til madlavning. Du kan se nogle af billederne i videoen øverst i artiklen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har tirsdag været på aktion i Padborg hos Kurt Beier Transport, der ifølge Fagbladet 3F har huset chaufførerne.

Politiet beskriver forholdene for chaufførerne som ”meget spartanske” og kontrollerer nu, om de har været så kummerlige, at der kan være tale om overtrædelse af reglerne for menneskehandel.