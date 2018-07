Så mange gange er en bil blevet ramt af sten på motorvejen

En 58 årig dansk kvinde fra Slesvig Holsten blev alvorligt kvæstet, da hendes bil blev ramt på motorvej A7 syd for grænsen.En granitsten, der målte 25 gange 25 centimeter, blev kastet fra broen og smadrede forruden på bilen. To tyske teenagere er sigtet for drabsforsøg.En kvinde fra Haderslev er tæt på at blive ramt af en sten på den fynske motorvej. Den bliver kastet ud fra en motorvejsbro ved Odense V.Stenen, der målte 30 gange 40 centimeter, ramte bilen, der kørte foran. Ingen kom til skade.En tysk bil fik bagruden smadret på Esbjergmotorvejen. Bilen var på vej østpå, da en sten blev kastet fra en motorvejsbro mellem afkørsel Korskro og Bramming.Tre biler blev ramt af stenkast fra en bro, der fører over Varde Hovedvej mellem Bramming og Gredstedbro.Stenene, der blev kastet, var omkring 20-25 centimeter i diameter og vejede mellem 2,5 og 4,5 kilo. Ingen kom til skade.