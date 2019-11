Lys tændes for hjemløse: Så mange hjemløse er der i din kommune

6.431 levende lys - ét for hver hjemløs i Danmark – tændes mandag aften i 23 danske byer.

Det er Kirkens Korshær, der står bag eventet, der skal skabe opmærksomhed omkring hjemløshed.

- Desværre oplever vi, at behovet for hjælp kun bliver større. De mennesker, vi møder i vores sociale arbejde, får det værre og har behov for helt basal hjælp – mad, tøj og et sted at sove. Vores medarbejdere forsøger at følge med, men der er behov for, at vi som samfund får øjnene op for den menneskelige katastrofe, det er at være hjemløs,” siger chef for Kirkens Korshær Helle Christiansen i en pressemeddelelse.

Tallet 6.431 kommer fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vives seneste hjemløsetælling fra starten fra 2019. Samlet set er antallet af hjemløse i hele landet uændret over de seneste to år, men der er stadig stor forskel på fordelingen af de hjemløse i de Syd- og Sønderjyske byer, hvor Horsens, Esbjerg og Haderslev har flest hjemløse i forhold til antal indbyggere.

Så mange hjemløse er der i din kommune: 2019 2017 Hjemløse pr. 1.000 indbyggere, 2019 Billund 10 10 0,4 Esbjerg 169 182 1,5 Fanø 0 1 0,0 Fredericia 41 57 0,8 Haderslev 70 60 1,3 Hedensted 10 10 0,2 Horsens 181 136 2,0 Kolding 72 67 0,8 Sønderborg 45 35 0,6 Tønder 21 20 0,6 Varde 32 34 0,6 Vejen 17 41 0,4 Vejle 102 121 0,9 Aabenraa 65 27 1,1

Målet for lystændingen er ifølge Kirkens Korshær at gøre opmærksom på antallet af hjemløse i de enkelte byer.

- Vi ønsker med lystændingen at vise, hvor mange hjemløse, der er i vores byer rundt om i Danmark, og skabe en bedre forståelse af omfanget. Det gør vi ved, at hver by tænder lys svarende til byens antal hjemløse, fortæller Niels Bjørnø, regionschef for Kirkens Korshærs sociale arbejde i Østjylland.