F-35 kommer til Sønderjylland Så meget larmer de i forhold til ting fra hverdagen

F-35 flyene kommer onsdag til at larme over Skrydstrup, men hvor ligger støjniveauet egentligt i forhold til lyde, som vi kender i hverdagen?

Første testflyvning i eftermiddag går i gang klokken 15.15 og næste flyvning klokken 17.00.

De to fly vil under demonstrationen gennemføre forskellige fra- og anflyvningsprofiler. Der anvendes flyveruter, som giver et realistisk lydbillede og af, hvilke ruter og profiler, der tænkes anvendt i fremtiden med F-35.

Hver af de to flyvninger vil give mulighed for to anflyvninger og to fraflyvninger til hver baneretning.

Der er langt fra fuglekvidder til F-35 støj. Men hvor stor er forskellen egentlig?

Fyrværkeri er smukt, men ikke nødvendigvis godt for ørerne. Det larmer nemlig ret meget.

Fodbold er en passion for mange. Men hvor højt er det egentligt, når du råber holdet til sejr?

Koncert er oftest lig med god musik. Men hvor meget støjer det egentligt ud af de enorme højttalere?

Det kan larme når mange børn er samlet, men hvor meget støj udsættes pædagoger egentligt for?

Mange skal kunne høre det når luftsirenerne hyler. Men hvor høj er den lyd som de sender ud?

Grafik: Lasse Lund Hansen / TV SYD