Se billederne: Så meget skrald efterlod de unge på festival

Affaldet flød på Jelling Musikfestival dagen derpå. Midt i en miljø-tid glemte mange unge at rydde op efter sig.

Madrasser, liggeunderlag og dynger af tøj og sko. Campingstole, regnjakker og masser af telte. Det og meget andet lå søndag tilbage på festivalpladsen i Jelling og mindede om, at der havde været lidt af en fest i de foregående dage.

34.000 mennesker har hygget sig på Jelling Musikfestival, som sluttede natten til søndag efter ZZ Top og Djämes Braun. Det har været en succes i Jelling, men efter enhver fest skal der ryddes op, og er altid rigeligt at tage fat på.

700 skrottede soveposer

Sidste år blev der efterladt omkring 700 soveposer, 700 liggeunderlag og 100 telte. Man ved endnu ikke, hvor meget der er efterladt i år, men der er rigeligt at tage fat på.

- I forhold til al den opbakning til klimaprotester og alt muligt andet, så synes jeg, det er vanvittigt, siger en af frivillige opryddere, Christina Christiansen, som er elev på Brandbjerg Højskole.

Hun undrer sig over dyngerne af affald især på telt-området Camp Festlig, som tiltrak tusindvis af unge.

- Det er som om, den her druk-kultur tager lidt over. Man tænker, at det går nok, for det er der nogle andre, der sørger for, siger Christina Christiansen.

Brug og smid væk

Også arrangørerne anerkender problemet. Mens den frivillige oprydder peger på druk-kulturen, så peger festivallens camp koordinator på vores brug-og-smid-væk-kultur.

Man kan få et helt festivalkit for få hundrede kroner. og det kommer til at afspejle en meget lille værdi for folk Christine Marie Bjerg Sundbøl, camp koordinator på Jelling Musikfestival

- Det er godt, at det er på dagsordenen. En af udfordringerne er helt klart, at ting er billige. Man kan få et helt festivalkit for få hundrede kroner. og det kommer til at afspejle en meget lille værdi for folk. Derfor lader de det ofte ligge, siger Christine Marie Bjerg Sundbøl, som er camp koordinator på Jelling Musikfestival.

- Ryd op!

I fremtiden skal der ryddes mere op på festivallen. Derfor har man i år for første gang forsøgt sig med at lave et campingområde, hvor der skal være både rent og roligt.

Men mange unge har foretrukket Camp Festlig, som i højere grad har været rodet og urolig. Festivallens ledelse håber, man også kan få de unge til at rydde op efter sig.

- Jeg kunne godt ønske mig, at de unge køber noget, som har en større værdi, og at de tager det med og bruger det også efter festivallen. Jeg håber, fremtidens unge får en anden adfærd, end vi ser her, siger Christine Marie Bjerg Sundbøl.