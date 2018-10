Så ramte efteråret

Tirsdagens morgenvejr sætter et foreløbigt punktum for stille og lunt efterårsvejr. Morgentrafikanter udsættes for regn og vindstød af stormstyrke.

Tirsdag nat og morgen har efteråret for alvor taget fat. Morgenstunden er fyldt med regn og rusk med vindstød i stormstyrke, og det sætter også sit præg på morgentrafikken rundt omkring. Vejdirektoratet fraråder tidligt tirsdag morgen, at trafikanter i vindfølsomme køretøjer passerer Vejlefjordbroen.

Vindstyrker I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.



Orkan: >32,6 m/s

Stærk storm: 28,5-32,6 m/s

Storm: 24,5-28,4 m/s

Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s

Hård kuling: 17,2-20,7 m/s

Kuling: 13,9-17,1 m/s

Hård vind: 10,8-13,8 m/s

Frisk vind: 8,0-10,7 m/s

Jævn vind: 5,5-7,9 m/s

Let vind: 3,4-5,4 m/s

Svag vind: 1,6-3,3 m/s

Næsten stille: 0,3-1,5 m/s

Stille: <0,3 m/s Se mere

Selv om vinden har godt fat derude, så har hverken Sydøstjyllands Politi eller Syd- og Sønderjyllands Politi modtaget anmeldelser om vejrrelaterede hændelser.

Ifølge TV2 Vejret er en lang periode med usædvanligt stabilt oktobervejr slut. Nu bliver der skruet op for efterårsvejret, når et relativt kraftigt lavtryk skal passere ind over Skandinavien fra vest i løbet af de næste to døgn.

Som morgenfriske trafikanter sikkert har opdaget, giver det en del regn, men i særdeleshed også en del blæst, hvor vindstødene kan nå stormstyrke. Det er især på strækningen nord for Blåvandshuk, at vinden er kraftigst.

Det bliver især mellem Blåvandshuk og Hirtshals, at vinden forventes at blive mest kraftig. I hele dette område kan vindstødene være af stormstyrke - op til cirka 28 meter per sekund.

Tirsdag morgen breder det kraftige vindfelt sig efterhånden til en større del af landet, så man også over det sydfynske øhav, Smålandsfarvandet samt det sydlige Kattegat i en periode kan få vindstød af stormende kuling eller storm.