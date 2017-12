Så ruller julebusserne atter unge hjem

85 unge med tilknytning til Hedensted Kommune har taget mod tilbudet om gratis billet til en af de to julebusser, som fredag på langs og tværs af landet sørger for, at de unge kommer sikkert hjem til jul hos deres familier.

Det er tredje år i træk, at Hedensted Kommune indsætter julebusser og anden gang, at også Aalborg har fundet vej til køreplanen.

Det er typisk unge, som har forladt Hedensted Kommune for at studere i de store studiebyer, som benytter sig af den gratis juletransport på årets helt store hjemrejsedag.

De to julebusser kører fra henholdsvis København og Aalborg kl. 10.30 og 11.30 og gør undervejs stop i Odense og Aarhus med afgang kl. 13.10 og 13.20. Begge busser ruller ind foran Hedensted Rådhus kl. 14.30, hvor borgmester Kirsten Terkilsen, (V), står klar til at tage imod og ønske dem god jul.

- Vi har efterhånden skabt en tradition for at bringe de unge både hurtigt og sikkert hjem til jul. Og jeg er glad for, at så mange tager imod vores juletilbud. Vi gør det her i håb om, at de unge, når de har færdiguddannet sig, igen får lyst til at vende tilbage til hjemegnen, siger Kirsten Terkilsen, (V), borgmester, Hedensted Kommune.

Bussen fra København er fuldt booket, mens der fredag morgen stadig er enkelte pladser tilbage i bussen fra Aalborg.

Undervejs i bussen bliver de unge orienteret om de mange muligheder for job i en lang række lokale virksomheder, som opererer både nationalt og internationalt.

- Arbejdsløsheden i kommunen hører til landets laveste, og vi er af Dansk Industri for andet år i træk kåret til landets 2. bedste erhvervskommune. Så julebusserne er en god måde at få de unge i tale på, fremhæver Hedensteds borgmester.