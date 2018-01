Så sit hus brænde live på Facebook: Nu har avis slettet opslag

Horsens Folkeblad sendte torsdag formiddag live på Facebook fra en brand i et hus. Det gjorde de, inden ejeren af huset var nået hjem. Nu beklager avisen.

Torsdag opstod der brand i et hus på Juvelvej i Horsens. Den lokale avis, Horsens Folkeblad, var hurtigt på adressen, og her valgte de at sende branden live på Facebook, så alle kunne følge med.

Men det var før, ejeren var nået hjem til sit hus.

Avisen har efterfølgende valgt at slette opslaget, fordi husets ejer var ked af, at videoen blev vist. Selvom opslaget ikke længere findes, så er et screenshot af Facebook-opslaget lige nu populært på det sociale medie Instagram.

Her har brugeren Anders Hemmingsen lagt et screenshot op af opslaget inden Horsens Folkeblad stoppede med at sende live. Her kan man se husets ejer kommentere:

- Tak for at I sætter det på nettet, inden vi selv når hjem Horsens Folkeblad.

Kommentaren er efterfulgt af et par vrede smileys. Husets ejer kunne altså følge med i branden på nettet, inden hun selv nåede hjem.

Avisen beklager

Horsens Folkeblad har efterfølgende beklaget hændelsen. På Facebook skriver avisen, at ejeren af huset kommenterede opslaget og var ked af, at der blev sendt live.

- Vi har derfor fjernet videoklippet og beklager naturligvis i dette tilfælde, at det virkede stødende, skriver avisen.

Selvom Horsens Folkeblad beklager, at de sendte live, så får de stadig hårde ord med fra brugerne på Facebook. Flere langer ud efter avisen.

- Det her er endnu et tydeligt bevis på, at journalistik har taget en meget trist drejning. Man fokuserer meget på historier, der enten indeholder tristhed, ulykker mv. fremfor at tænke på moral og etik, skriver Uffe Jakobsen til opslaget, hvor Horsens Folkeblad beklager episoden.

- Ja, det er jo typisk Horsens Folkeblad. De tænker ikke meget på medmenneskerne, men det burde de jo nok, da det er dem, der skal købe avisen, skriver en anden bruger, Nanna Carlsen, på Facebook.

Horsens Folkeblad understreger på Facebook, at journalisten på stedet netop ikke sendte noget ud, før brandfolkene havde branden under fuld kontrol.

TV SYD har forsøgt at komme i kontakt med ejeren af huset, men det har ikke været muligt.