Valgdag: Så skal der stemmes til Europa-Parlamentet

Søndag kan alle med stemmeret være med til at vælge de danske medlemmer af det kommende Europa-Parlament. Valgstederne har åbent fra klokken 9.00 til klokken 20.00.

Efter flere ugers valgkamp er det endelig blevet alvorens time for de kandidater, der stiller op til Europa-Parlamentet.

Ved valget i dag skal danskerne stemme 14 politikerne ind i det nye parlament, men det er kan de 13 af dem, der får en plads med det samme. Den sidste politiker bliver i første omgang bænkevarmer.

Det skyldes at Storbritaniens mandater først bliver delt ud til de øvrige EU-lande efter Brexit.

Se her hvilke partier du kan stemme på og hvordan de er opstillet Sideordnet: Socialdemokratiet (A), Radikale Venstre (B), Det Konservative Folkeparti (C), SF (F), Venstre (V), Liberal Alliance (I) og Folkebevægelsen mod EU (N)

Partiliste: Dansk Folkeparti (O), Enhedslisten (Ø) og Alternativet (Å)

I Danmark er der til EU-valget en fælles valgkreds for hele landet, og der er ikke nogen spærregrænse. Det forventes dog at der skal godt 6,5 procent af stemmerne til for at få et mandat.

Sådan ser valgforbundene ud Det Radikale Venstre (B) og Alternativet (Å)

Det Konservative Folkeparti (C), Liberal Alliance (I) og Venstre (V)

Enhedslisten (Ø) og Folkebevægelsen mod EU (N)

Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F)

Alle med stemmeret er tilknyttet et valgsted og det fremgår af valgkortet hvor du i dag fra klokken 9.00 til klokken 20.00 kan gå hen og stemme.

God valgdag.