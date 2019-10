Så vilde var ødelæggelserne: Islænding i fængsel efter vild biljagt

En 33-årig islandsk mand udsatte i alt seks betjente for fare i forbindelse med en voldsom biljagt i Sønderjylland, hvor blandt andet to betjente blev slæbt efter bilen.

Det har Retten i Sønderborg mandag afgjort i en sag, hvor manden er blevet idømt halvandet års fængsel samt en betinget udvisning, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dommen udspringer af to hændelser i Sønderborg 4. juli i år, da politiet spottede manden og en kammerat i en stjålet firhjulstrækker af modellen Hyundai Santa Fe.

To betjente slæbt efter stjålet bil

Omkring middagstid forsøgte en patruljevogn første gang at stoppe biltyvene i Skovby på Als.

- Da betjentene stiger ud, bakker føreren bilen ind i patruljevognen, og kortvarigt bliver de to betjente slæbt efter bilen. Betjentene slap med overfladiske skrammer, fortalte vagtchef Søren Strægaard ved Syd- og Sønderjyllands Politi dengang.

Senere samme aften blev det til en dramatisk afslutning for de to biltyve.

Klokken 23.30 blev biltyvene spottet i det centrale Sønderborg, og så begynder endnu en politijagt med flere politibiler - både civile og patruljevogne.

Biljagt i privat have

Ved Christian og Heidi Andreasens hus på Borgmester Andersens Vej prøvede to politibiler at få biltyvene til at standse ved at køre ind i bilen, og her endte alle i familiens nyanlagte have, så bildele fløj omkring.

- Jeg sad og så tv og tænkte, at nu kom sirenerne da godt nok tæt på. Så kiggede jeg ud ad vinduet, og så de blå blink, og hvad der skete, fortalte Christian Andreasen til TV SYD dagen efter hændelsen.

Det lykkedes for biltyvene at komme ud af haven igen, og først i Arnkildgade mistede føreren kontrollen over bilen, og de to mænd blev anholdt.

I følge JydskeVestkysten anker islændingen ikke dommen.

Det er uvist, om der har været en straffesag mod kammeraten i bilen.