Sådan afslører din mobil dig i byen

16 sensorer registrerer borgernes færden i Danmarks bedste handelsby Vejle og sender data videre til butikkerne.

Alle ved, at Google, Facebook og andre nettjenester indsamler data om os alle og udnytter det kommercielt. Men det sker faktisk også, bare man vandrer rundt i Vejle By med sin mobiltelefon. For det er nemlig ikke kun politiet og telefonselskaberne, der via mobilmasterne kan se, hvor vi har været.

Parkerer du for eksempel bilen i indkøbscenteret Bryggen og bevæger dig op igennem hele gågaden til Nørretorv, så registreres din gåtur fem steder på din vej. Det sker ved, at sensorer opsat på strategiske steder opsnapper din mobils wifi-signal og på den måde konstaterer, at her var en person. Hvis samme mobil registreres ved en sensor længere nede ad gågaden, er det et bevis på, at mobilens ejer har bevæget sig fra det ene sted til det andet.

Rundt omkring i den indre by er der opsat i alt 16 sensorer, der registrerer mobiltelefoner, når de passerer bestemte steder.

Den viden bruges af kommunen og butikkerne til forskellige formål. Kommunen benytter den nye viden til at indrette byen så godt som muligt, og forretningerne får kendskab til, hvordan de potentielle kunder i gågaden bevæger sig.

Måler adfærd som på nettet

Kig op. Sådan ser en af de 16 sensorer i Vejle ud. Her på Rådhustorvet. Foto: Vejle Kommune

I sidste uge blev Vejle kåret til Danmarks bedste handelsby, og butikkerne i Vejle er ikke kommet tilfældigt eller sovende til den titel. City Vejle arbejder systematisk med de data, som kommer fra sensorerne.

- Vi måler folks adfærd i Vejle by lidt ligesom, man måler online, når man har en netbutik. Det kendskab onlinebutikkerne har til os som forbrugere, prøver jeg også at få om folks færden i byen, fortæller citychef Marianne Jeppesen til TV SYD.

Hun får bl.a. viden om:

Hvornår er folk i byen?

Hvornår ankommer de?

Hvornår kan man tiltrække dem, når de ikke har planlagt at komme?

Hvor ender byturen, hvis den begynder i eksempelvis et af p-husene eller banegården?

Hvert kvarter døgnet og året rundt måles antallet af mobiltelefoner og dermed personer overalt i byen. De data får citychefen fra kommunens afdeling for teknik og miljø. Hun bruger blandt andet sin viden til arrangere events i gågaden på tidspunkter, hvor der normalt ikke er så mange mennesker i bybilledet.

Hvad er MAC-adressen på en mobil? En forkortelse af Media Access Control

En MAC-adresse er lidt ligesom en unik kode, som alt udstyr, der kan gå på internettet, er udstyret med.

Ikke to MAC-adresser er ens.

MAC-adressen består altid af 12 tegn (bogstaver og tal).

På en iPhone hedder det en Wi-Fi-adresse.

Hvis du ikke vil sende din MAC-adresse videre, skal du slukke Wi-Fi på mobilen.

- Der er meget mere udfordring i at arrangere noget en dag, hvor jeg kan se, at der er væsentligt færre mennesker i byen, mener Marianne Jeppesen, der med de mange data kan fortælle butikkerne, hvornår der for eksempel er flest mennesker i byen eller hvor langt op ad gågaden, de kommer.

Anonymt og hjælp til butikkerne

Systemet, som Vejle og andre byer benytter sig af, hedder City Sense og er leveret af firmaet COWI. Erhvervsstyrelsen har slået fast, at måden at indsamle disse data på er lovlig. Samtidig forbryder systemet sig heller ikke mod persondataforordningen, da alle data krypteres og dermed ikke er persondata.

- Folk skal ikke være bange for, at vi ved, hvor de har været. For vi kan ikke se, hvilke mobiler, der har været hvorhenne. Vi kan kun se, AT en mobil med tændt wifi er gået forbi en af sensorerne, siger Jette Vindum, der er projektudvikler og smart city koordinator, Teknik og Miljø i Vejle, til TV SYD.

Borgerne kan slå wifi fra på mobilen, for så bliver de ikke registreret.

- Så får kommunen heller ikke data, som kan hjælpe til at udvikle byen, så den kan blive indrettet bedre. I kommunen bruger vi data for at blive klogere på, hvordan byen bliver brugt.

Sådan fungerer City Sense Sensorerne registrerer Wi-Fi-enheder, der frivilligt sender sin MAC-adresse.

Inden lagring af MAC-adressen krypteres den, så ingen personfølsomme oplysninger kommer med og mobilenes ejer ikke kan genkendes.

Der registreres informationer om tidspunkt og sted.

Informationerne sendes til central computer og krypteres yderligere.

Det er umuligt at genskabe de oprindelige MAC-adresser. Se mere

For i sidste ende for at kunne udvikle en spændende by, forklarer hun.

Ifølge Jette Vindum hjælper kommunen også butikkerne med viden om, hvornår med at blive klogere på, hvornår folk er i byen.

- Vi kan se, at lørdag kl. 16 er der stadig mange mennesker i byen. Hvis butikkerne ville holde længere åbent, kunne vi fortælle dem, om det havde en effekt i forhold til, om kunderne så blev i byen til senere end i dag, fortæller hun.