Tirsdagens overblik: Sådan bliver dagen

I formiddag får eleverne på Rødkilde Gymnasium i Vejle besøg fra Udenrigsministeriet. Deres politiske direktør kommer og fortæller eleverne om den aktuelle udenrigspolitiske dagsorden - blandt andet Brexit, som er et emne, eleverne arbejder en del med på gymnasiet.

Danske Energinet inviterer i aften til borgermøde i Varde. Her kan borgere komme og blive klogere på Baltic-pipe projektet, og efter Energinets oplæg vil borgere få mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Det er et omdiskuteret projekt, og det handler om den gasledning, der skal fragte gas fra Nordsøen gennem Danmark og til Polen.

Over 30 arrangører fra nogle af de største motionscykelløb i Danmark mødes i aften i DGI Huset i Vejle for at diskutere fremtidens motionscykelløb. DGI har taget initiativ til mødet, der holdes sammen med Danmark Cykle Union, fordi flere motionscykelløb oplever, at deltagere blæser på færdselsloven. Og det giver en stor risiko for ulykker.

En 81-årig mand mistede livet, da han sent mandag aften forulykkede med sin bil ved Klovborg nordvest for Horsens. Ulykken blev opdaget af en forbipasserende kort før midnat. De pårørende er underrettet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Nattens blæst og højvande ved Vadehavet skabte ikke større problemer - heller ikke i trafikken. Tirsdag morgen mærker trafikanterne dog fortsat den stærke vind - eksempelvis på Vejle Fjordbroen. Husk, at du altid kan tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Tirsdagens vejr i Syd- og Sønderjylland er præget af regn og rusk. Vinden vil være kraftig fra vest og nordvest. I løbet af dagen titter solen frem i flere dele af vores område, men temperaturen vil ikke stige til mere end mellem fire og seks grader.

