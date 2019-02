Sådan bliver lørdagen

Vejle er vært for et internationalt judostævne, Matsumae Cup. Det betyder, at 800-1000 deltagere fra 15-20 nationer er i byen.

I denne uge fylder Socialistisk Folkeparti 60 år, og det fejrer partiet i formiddag i Fredericia med uddeling af kage på pladsen foran rådhuset.

Der er åbent for alle interesserede, når WCMX Kolding og Kolding Handicapidræt afholder workshop i kørestolsskate i dag kl. 13-16 i hal 2 i den tidligere KFUM-Hallen, nu Pulzion Kolding.

I nattens løb var temperaturerne så lave, at vejene i Syd- og Sønderjylland blev saltet kl 4.30. Lørdag morgen forløber trafikken ifølge Vejdirektoratet uden problemer.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

I går, fredag, satte rekord som den hidtil varmeste dag i 2019, skriver DMI. Der blev målt 12 graders varme flere steder.

Også i dag, lørdag, ser ud til at blive fin med temperaturer mellem 8 og 11 grader. Der bliver mest sol først på dagen, i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet og diset fra vest. Vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest.

Tak fordi du læste med

med venlig hilsen

Søren Vesterby