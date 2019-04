Tirsdagens overblik: Sådan bliver dagen

I dag er det danske vildsvinehegn på dagsordenen i Europa-Parlamentets borgerklageudvalg. Danmarks Naturfredningsudvalg har indgivet en borgerklage over hegnet, da foreningen mener, at det er i strid med EU’s naturlovgivning. Margrete Auken er koordinator i borgerklageudvalget og har sammen med sin Grønne Gruppe sikret, at sagen bliver hastebehandlet.

Prins Joachim og Prinsesse Marie kommer til Tønder i dag. De skal overrække Wegner Prisen 2019. Det sker klokken 12 på Tønder Rådhus.

I dag præsenterer Esbjerg Cykle Ring og Danmarks Cykle Union ruterne, når Danmarks bedste cykelryttere i juni indtager vejene til DM i landevejscykling. I forbindelse med afsløringen i dag kan pressen møde en af løbets favoritter fra Bjarne Riis' cykelhold.

Hold øje med din gryde, når du varmer olie. Sådan skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på twitter. Beboere på Flensborgvej i Aabenraa måtte nemlig natten til tirsdag en tur ud i den friske luft som følge af brand i gryde med olie. Ingen er kommet til skade, men som vagtchefen skriver, kunne det være gået meget værre.

Efter en kold nat med frost kan vejene være glatte flere steder. Saltbilerne har været ude at køre, men pas på i trafikken.

I de kommende ti dage er det ikke muligt at få en bil eller større gods hverken til eller fra Endelave. Færgen er i planlagt dok og vedligeholdelse. Afløseren Bertha K. sejler kun med passagerer og mindre gods efter den sædvanlige sejlplan.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Tirsdagen bliver tør med en del sol. Temperaturer op mellem otte og 13 grader og vinden tiltager til jævn til frisk omkring sydøst. Ved kysterne stedvis hård vind. Det oplyser DMI.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Charlotte Sølvsten