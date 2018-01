Sådan får du nyheder fra TV SYD i weekenden fremover

TV SYD sender ikke længere nyheder på tv i weekenden. Her kan du læse, hvor og hvordan du i stedet kan få regionale nyheder fra TV SYD.

Denne weekend ændrer TV SYD fuldstændigt udseende på TV 2 og TV SYD+ klokken 19.30. Nyhedsudsendelserne lørdag og søndag bliver erstattet af de spritnye programmer Kolonihaven (lørdag) og Tæv Din Teenager (søndag).

Programmerne er målrettet familier med store børn og er en del af TV SYDs nye strategi om at sende mere gennemarbejdede programmer i weekenden.

-Vi vil give en helt anden oplevelse i weekenden, end vi har gjort hidtil. Derfor sender vi nu serier, og nyheder dækker vi i stedet online, siger Claus Christensen, chefredaktør på TV SYD.

Nyheder på nettet, mail og i app

Online er der en række gratis nyhedstilbud fra TV SYD. På hjemmesiden tvsyd.dk kan du løbende læse nyheder og se video med dagens vigtigste begivenheder. Du kan læse de seneste nyheder eller vælge et bestemt emne eller geografi i menuen i toppen.

TV SYD udsender også nyhedsbreve. Lørdage udsender TV SYD et nyhedsbrev med ugens mest læste nyheder. Du kan også modtage daglige nyhedsbreve og nyhedsbreve med nyheder fra dit nærområde. Du kan tilmelde dig her.

Du kan også få nyheder sendt direkte til mobil via TV SYDs nyhedsapp. Når du åbner den første gang, skal du sige ja eller nej til at modtage beskeder fra appen. Siger du ja, får du en pushbesked, når der er nyt i regionen. Du kan også få besked om alle nyheder fra netop din kommune eller et bestemt emne, for eksempel politik eller miljø. Du kan hente appen i App Store her og i Google Play her.